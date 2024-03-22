Актер и шоумен Сергей Светлаков подтвердил, что вечер 22 марта планировал провести с супругой на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».

В соцсетях Светлаков сообщил, что «это был ужас». Он успокоил родных, друзей и поклонников, что жив. Актер пожелал всем пострадавшим здоровья и выразил соболезнования погибшим. Другими деталями случившегося Светлаков поделиться пока не готов.

Ранее сообщалось, что на концерт «Пикника» пришли спортивный комментатор Виктор Гусев с супругой. Они также спаслись.

По предварительной информации, во время стрельбы, которую устроили неизвестные, и начавшегося после этого пожаре погибло 40 человек. Вблизи горящего «Крокуса» уже появился стихийный мемориал, куда люди несут цветы и свечи в память о погибших. Сообщается также, что 145 человек пострадали. Среди пострадавших – восемь детей. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.