Канадские инженеры создали самую быструю в мире камеру, способную сделать в секунду 156,3 триллиона кадров.

Камера SCARF фиксирует события, которые не может воспринять глаз человека, потому что они происходят в фемтосекундах. Она готова показать, например, действие ударной волны или работу клеток.

В основе разработки – ультракороткие импульсы лазера, которые проходят через объект съемки и преображаются в цветовой спектр, который фиксирует камера. Не много найдется желающих посмотреть видео на гиперскорости, однако разработчики уверены, что их изобретение открывает новые возможности для физиков и биологов, химиков и инженеров.

Самая быстрая в мире камера запатентована научным центром INRS Énergie Matériaux Télécommunications.