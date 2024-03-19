Русский дроновод не смог проигнорировать действия боевика украинской армии, который цинично пристрелил своего боевого товарища.

Кирилл Федоров в авторском тк-канале показал жесткие кадры, на которых украинский боевик расстрелял боевого товарища. Вероятно, причиной казни стало ранение солдата, который лишился возможность покинуть позиции. Почему боевик не бросил товарища умирать и зачем ему потребовалась замарать руки кровью, непонятно.

Подобную жестокость российский оператор решил не оставлять безнаказанной. Он направил на боевика дрон-камикадзе, который нанес удар возмездия. Известно, что описывается ситуация, случившаяся под Работино. В кадре можно увидеть поврежденные немецкие Леопарды и БТР YPR-765.