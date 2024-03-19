Министерство обороны России в своем официальном Телеграм-канале опубликовало очередной видеоцикл «Герои спецоперации Z». В видеоряде рассказывается, как российский военнослужащий Джабраил Насыров смог в одиночку спасти целый батальон при помощи спутникового комплекта связи. По словам бойца, ему удалось запросить поддержку для подавления сил противника.

«Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», – рассказал военнослужащий.

Насыров рассказал, что ему под вражеским обстрелом удалось развернуть спутниковый комплект связи, связался с сослуживцами, запросив поддержку. Военный рассказал, что он является выпускником факультета специальной связи Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций. И вот полученные в учебном заведении знания помогли ему сохранить свою жизнь и жизнь своих сослуживцев.

Старший лейтенант Насыров был награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени».