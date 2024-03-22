Российские ВС наносят удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ, сковывая действия украинской армии и лишая их «глаз». Пресс-служба Минобороны России показала видео одной из таких атак.

На этот раз под удар попал пункт управления дронами на Артемовском направлении. Разведывательный беспилотник ВДВ РФ обнаружил его в заброшенном жилом доме, после чего по объекту отработал экипаж танка Т-90М «Прорыв».

Танкисты нанесли удар с 9 километров, используя штатную пушку калибра 125 миллиметров. Разведывательный БПЛА зафиксировал точное поражение цели и уничтожение подразделения противника.

Ранее сообщалось о первой в истории битве наземного и летательного роботов в зоне СВО на Украине. В ней победил российский FPV-дрон, уничтоживший эстонскую роботизированную транспортную платформу.