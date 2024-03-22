В зоне проведения специальной военной операции российский FPV-беспилотник столкнулся в бою с наземным роботом THeMIS эстонского производства.

Эта платформа, появившаяся в распоряжении ВС Украины, может собирать данные о ситуации на поле боя, а также доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых. Всего Эстония отправила в Киев 14 таких роботов, но одну уже ликвидировал FPV-дрон, передает “АиФ”.

Эксперты обратили внимание на то, что это первое противостояние наземного беспилотника с воздушным. Причем закончилось оно в пользу России. Специалисты также считают, что совсем скоро подобные столкновения станут обычным делом во всем мире, так как в конфликте на Украине засветилось множество уникальных дронов, демонстрирующих эффективную боевую работу.