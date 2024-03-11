Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать военную технику украинской армии на фронте барражирующими боеприпасами. Кадры с уничтожением российскими ударными дронами «Ланцет» украинских военных кораблей в порту Очакова были опубликованы на страничке проекта «Русское оружие» в социальной сети ВКонтакте.

Операторами российским ударных дронов были поражены уникальные украинские корабли. Первый барражирующий боеприпас «Ланцет» точным попаданием полностью уничтожил украинский патрульный катер 40РВ (40-foot Defian), переданный Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами. Второй ударный дрон прилете прямо в навигационную рубку единственного на Украине большого десантного катера «Сватово» (проект 1176 «Акула»).

Большой десантный катер «Сватово» был выведен из состава Военно-морских сил Украины еще в далеком 1997 году, после чего судно стало выполнять функции рейдовой сухогрузной баржи. Однако уже в 2020 году десантный катер советского проекта 1176 «Акула» был отреставрирован и снова введен в состав украинского военно-морского флота.