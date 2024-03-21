В окрестностях границы Украины с Белгородской областью российскими военнослужащими был обнаружен и ликвидирован воздушный шар-ретранслятор украинских вооруженных сил. Об этом в свое материале сообщает издание «Российская газета».

Украинские военнослужащие подняли в небо воздушный шар-метеозонд, выполнявший функции ретранслятора сигнала для FPV-дронов. Данный прием ВС Украины использовали для увеличения дальности полета ударных дронов, а также защиты их от российских систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что украинская армия регулярно обстреливает мирное население приграничных населенных пунктов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела в Белгороде было повреждено 30 квартир и стадион «Белгород арена». Также в результате обстрела из реактивной системы залпового огня со стороны Вооруженных сил Украины пострадало пять мирных граждан.