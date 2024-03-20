Российские разведчики с позывными Изай и Леший рассказали о своем боевом задании. По их словам, командирами было передано распоряжение изучить подбитый вражеский танк Abrams под Бердычами на предмет его целостности. Кроме того, по возможности требовалось взять уцелевшие приборы, чтобы их могли изучить специалисты.

По словам военнослужащих, они сделали видеообзор техники изнутри, так как осуществить транспортировку подбитого танка на российские позиции нет возможности, так как он находится неподалеку от украинских позиций.

«Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов – того же Т-90», – рассказал боец Изай, добавив, что ожидал от разрекламированной американской боевой машины намного большего.

Бойцам удалось захватить с собой часть приборов и передать их экспертам для изучения. В дальнейшем, благодаря усилиям российских бойцов, ВС РФ смогут еще более эффективно уничтожать американскую технику.