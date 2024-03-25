Вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар гиперзвуковыми ракетами по центрам принятия решений в Киеве. В украинской столице были поражены здания, где собрались представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает «Московский Комсомолец».

Знакомые с обстановкой источники сообщают, что главы украинских силовых ведомств резком пропали из поля зрения после внезапного ракетного удара ВС РФ. Российские ракеты поразили общежитие и здание, в котором собрались офицеры СБУ. Также известно о поражении здания, в котором были офицеры ГУР, расположенного в элитном Голосеевском районе Киева.

Примечательно, что цели в Киеве были поражены очень оперативно. Для удара использовались гиперзвуковые ракеты, поскольку они долетели до целей всего за 3 минуты. Эксперты подсчитали, что скорость полета составила 11600 километров в час. Источник отмечает, что удар по центрам принятия решений противника мог быт нанесен модернизированными российскими ракетами «Оникс-М».