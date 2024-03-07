В канун 8 Марта российский президент встретился с выпускницами Краснодарского летного училища. Президент с удовольствием отвечал на вопросы и рассказал о единственном в своей жизни маневре, который сделал во время полета на Су-27.

Российский президент рассказал летчицам, что в копилке его полетов – штурмовик Су-25, истребитель Су-27, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и самолет-амфибия Бе-200.

Единственный маневр президент выполнил на Су-27. Во время полета командир доверил ему управление, а потом предложил выполнить «бочку», при которой самолет переворачивается на триста шестьдесят градусов. «Машина мощная и послушная», – сказал Путин, поэтому для «бочки» достаточно «поднять штурвал вверх и вправо».

Президент также признался, что был в восторге от полета на Су-25. Его поразило, что при переходе на сверхзвук «даже щелчка не слышно». Но самым сложным оказалось пилотирование вертолета, которым он пробовал управлять на тренажере. От поворота ручки даже на миллиметр, вертолет «резко перелетает и меняет место осадки».