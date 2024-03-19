Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ обратился к силовикам с просьбой не забывать о предателях, ставших участниками украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам российского лидера, необходимо найти каждого поименно, чтобы они понесли наказание без срока давности.

«Что касается этих предателей, то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют. Бросают их как пушечное мясо», – заявил Владимир Путин, подчеркнув, что все попытки украинских ДРГ пересечь российскую границу провалились.

Напомним, что накануне украинские боевики осуществили серию попыток прорыва через российскую границу. В ночь на 12 марта диверсанты обстреляли гражданские объекты и пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Российские силы пресекли все их попытки, отогнав противника от государственных границ.

Кроме того, ВС РФ 12 марта также отбили атаки еще 4-х диверсионно-разведывательных групп противника, планировавших прорыв в районе Теткина в Курской области.