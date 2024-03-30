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В России немало производителей внедорожной техники различного назначения и стоимости. В этой статье, мы представим перечень компаний, занимающихся производством вездеходов.

Тингер

Одной из российских компаний, специализирующихся на производстве внедорожников, является «Tinger» из Вологодской области, г. Череповец. Основанная в 2008 году, компания выпускает внедорожники под собственным брендом, которые отлично подходят для охоты, рыбалки, геологических и спасательных операций, а также для использования в силовых структурах. Кроме самой техники, предприятие также занимается производством запчастей и аксессуаров к автомобилям.

Азимут (Тактик)

Ещё одним производителем внедорожников в России является компания «Азимут», расположенная в городе Псков. Они специализируются на создании универсальной техники, которая обладает высокой проходимостью в экстремальных условиях российского бездорожья, но также пригодна для использования на обычных дорогах. Компания внимательно относится не только к функциональности, но и к комфорту внедорожников.

Enwix

Компания Enwix базирующаяся в Нижнем Новгороде, также известна своим производством современных внедорожников с универсальной конструкцией. Они отменно справляются с различными видами внедорожья, включая грязь, снег, песок и водные преграды. Особенностью техники Enwix является модульная конструкция, которая позволяет настраивать её под конкретные нужды заказчика.

Производители вездеходной техники в России

Силант

Завод «Силант» специализируется на создании универсального грузового автотранспорта для бездорожной езды. Их линейка продукции включает в себя грузовые авто на дизельном топливе под названием «Грибник», внедорожники «SILANT», бортовые грузовики, а также спецтехнику для патрулирования лесов, тракторы промышленного назначения и снегоболотоходы.

КурганМашЗавод

Завод «КурганМашЗавод», запуск которого состоялся в 1950 году в городе Курган, профессионально занимается производством специальной техники. В их ассортименте присутствуют погрузчики и соответствующее оборудование к ним, а также внедорожники и дополнительное оборудование для данного вида техники.

БАЙКАЛ

Производство внедорожников «БАЙКАЛ», которое находится в городе Иркутск, создаёт транспорт для нужд охотников, рыбаков, путешественников и всех тех, кому требуется пробираться по самым труднодоступным местам. Внедорожники «БАЙКАЛ» обеспечивают высокую проходимость и надежность в различных условиях.

АТОН ИМПУЛЬС

“АТОН ИМПУЛЬС” – это российская компания, специализирующаяся на производстве внедорожников под брендом “ВИКИНГ”. Она базируется в Набережных Челнах, Республика Татарстан. Линейка “ВИКИНГ” разработана для путешествий по бездорожью и активного отдыха. В процессе создания этой техники участвовали инженеры, имеющие опыт работы над спортивными автомобилями КАМАЗ, включая участие в ралли “Дакар”.

Самурай

“Самурай” – это производитель внедорожников из Санкт-Петербурга. Он предлагает линейку моделей под названием “Самурай”, которые подходят для охоты, рыбалки и активного отдыха. Эта техника проявляет отличную проходимость в различных условиях бездорожья и способна транспортировать группы из нескольких человек в места, недоступные для обычного транспорта.

Экстрим Моторс

Это российская компания из Нижнего Новгорода, специализирующаяся на производстве внедорожников и водного транспорта на воздушной подушке, таких как “Север”, “Кайман-10”, “Пегас-5” и другие. Помимо этого, они занимаются проектированием плавательных судов и обслуживанием спецтехники. Внедорожники этой компании подходят для передвижения по грязи, наледи, снежным наносам и воде.

ПОМОР

“ПОМОР” – это производственная компания из Архангельска, которая выпускает мотобуксировщики и внедорожники под брендом “POMOR”. Их линейка включает в себя различные модели, такие как Помор 380, Помор 500, Помор 600/650, Помор Х2, а также Помор Х6. Внедорожники “POMOR” успешно справляются с перевозкой людей и грузов по суровому бездорожью: болотистые местности, поля и леса в любой сезон и погоду.

Иркутский завод гусеничной техники

Производство выпускает широкий ассортимент внедорожной техники, включая гусеничные и колесные внедорожники, используемые для перевозки людей и грузов в бездорожных условиях.

Архант

“Архант” – это компания из Санкт-Петербурга, которая ранее выпускала внедорожники под брендом “Шерп”. Они предлагают широкий ассортимент техники, включая модели для работы в условиях северных регионов. Внедорожники “Архант” обладают хорошей проходимостью по грязи, снегу и болотам, а также обладают неплохой плавучестью.

Эти российские производители внедорожников предлагают широкий выбор моделей, сочетающих в себе высокое качество, надежность и приспособленность к различным условиям эксплуатации. Каждый из них имеет свои особенности и предлагает уникальные решения для различных потребностей пользователей.