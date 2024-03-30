Производители вездеходной техники в России

В России немало производителей внедорожной техники различного назначения и стоимости. В этой статье, мы представим перечень компаний, занимающихся производством вездеходов.

Тингер

Одной из российских компаний, специализирующихся на производстве внедорожников, является «Tinger» из Вологодской области, г. Череповец. Основанная в 2008 году, компания выпускает внедорожники под собственным брендом, которые отлично подходят для охоты, рыбалки, геологических и спасательных операций, а также для использования в силовых структурах. Кроме самой техники, предприятие также занимается производством запчастей и аксессуаров к автомобилям.

Азимут (Тактик)

Ещё одним производителем внедорожников в России является компания «Азимут», расположенная в городе Псков. Они специализируются на создании универсальной техники, которая обладает высокой проходимостью в экстремальных условиях российского бездорожья, но также пригодна для использования на обычных дорогах. Компания внимательно относится не только к функциональности, но и к комфорту внедорожников.

Enwix

Компания Enwix базирующаяся в Нижнем Новгороде, также известна своим производством современных внедорожников с универсальной конструкцией. Они отменно справляются с различными видами внедорожья, включая грязь, снег, песок и водные преграды. Особенностью техники Enwix является модульная конструкция, которая позволяет настраивать её под конкретные нужды заказчика.

Силант

Завод «Силант» специализируется на создании универсального грузового автотранспорта для бездорожной езды. Их линейка продукции включает в себя грузовые авто на дизельном топливе под названием «Грибник», внедорожники «SILANT», бортовые грузовики, а также спецтехнику для патрулирования лесов, тракторы промышленного назначения и снегоболотоходы.

КурганМашЗавод

Завод «КурганМашЗавод», запуск которого состоялся в 1950 году в городе Курган, профессионально занимается производством специальной техники. В их ассортименте присутствуют погрузчики и соответствующее оборудование к ним, а также внедорожники и дополнительное оборудование для данного вида техники.

БАЙКАЛ

Производство внедорожников «БАЙКАЛ», которое находится в городе Иркутск, создаёт транспорт для нужд охотников, рыбаков, путешественников и всех тех, кому требуется пробираться по самым труднодоступным местам. Внедорожники «БАЙКАЛ» обеспечивают высокую проходимость и надежность в различных условиях.

АТОН ИМПУЛЬС

“АТОН ИМПУЛЬС” – это российская компания, специализирующаяся на производстве внедорожников под брендом “ВИКИНГ”. Она базируется в Набережных Челнах, Республика Татарстан. Линейка “ВИКИНГ” разработана для путешествий по бездорожью и активного отдыха. В процессе создания этой техники участвовали инженеры, имеющие опыт работы над спортивными автомобилями КАМАЗ, включая участие в ралли “Дакар”.

Самурай

“Самурай” – это производитель внедорожников из Санкт-Петербурга. Он предлагает линейку моделей под названием “Самурай”, которые подходят для охоты, рыбалки и активного отдыха. Эта техника проявляет отличную проходимость в различных условиях бездорожья и способна транспортировать группы из нескольких человек в места, недоступные для обычного транспорта.

Экстрим Моторс

Это российская компания из Нижнего Новгорода, специализирующаяся на производстве внедорожников и водного транспорта на воздушной подушке, таких как “Север”, “Кайман-10”, “Пегас-5” и другие. Помимо этого, они занимаются проектированием плавательных судов и обслуживанием спецтехники. Внедорожники этой компании подходят для передвижения по грязи, наледи, снежным наносам и воде.

ПОМОР

“ПОМОР” – это производственная компания из Архангельска, которая выпускает мотобуксировщики и внедорожники под брендом “POMOR”. Их линейка включает в себя различные модели, такие как Помор 380, Помор 500, Помор 600/650, Помор Х2, а также Помор Х6. Внедорожники “POMOR” успешно справляются с перевозкой людей и грузов по суровому бездорожью: болотистые местности, поля и леса в любой сезон и погоду.

Иркутский завод гусеничной техники

Производство выпускает широкий ассортимент внедорожной техники, включая гусеничные и колесные внедорожники, используемые для перевозки людей и грузов в бездорожных условиях.

Архант

“Архант” – это компания из Санкт-Петербурга, которая ранее выпускала внедорожники под брендом “Шерп”. Они предлагают широкий ассортимент техники, включая модели для работы в условиях северных регионов. Внедорожники “Архант” обладают хорошей проходимостью по грязи, снегу и болотам, а также обладают неплохой плавучестью.

Эти российские производители внедорожников предлагают широкий выбор моделей, сочетающих в себе высокое качество, надежность и приспособленность к различным условиям эксплуатации. Каждый из них имеет свои особенности и предлагает уникальные решения для различных потребностей пользователей.