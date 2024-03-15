Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что в 2000-х годах ему удалось поработать с российским певцом Валерием Леонтьевым. По его словам, яркий и эпатажный на сцене артист оказался в жизни очень скромным человеком.

По словам Лаврова, Леонтьев никогда не устраивал банкетов и вечеринок после концертов. Иногда он мог поужинать вместе со своими коллегами, но чаще всего ужинал в своем номере в одиночестве.

«Единственная странность в его райдере – он просил заклеивать окна номера черными целлофановым пакетами для мусора», – рассказал Лавров.

По словам продюсера, на первый взгляд, эта просьба могла выглядеть очень странной. Однако, если учесть смену часовых поясов во время гастролей и необходимость дневного сна, то это требование больше не выглядело странным.

«Блэкаут штор тогда еще не было», – вспомнил продюсер.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что в обычной жизни Валерий Леонтьев предпочитает носить обычную одежду и не зацикливается на именитых брендах, как другие артисты.