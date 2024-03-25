Российский писатель, общественный и политический деятель Захар Прилепин прокомментировал трагические события, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле» перед концертом популярной рок-группы «Пикник». Его слова приводит в своем материале издание «Аргументы и Факты».

По его словам, в 90-х годах рок-группа «Пикник» всегда находилась в тени известных рок-коллективов «Кино», «Наутилус-Помпилиус», «ДДТ» и «Аквариум». Прилепин отметил, что часто ходил на концерты группы «Пикник» в 90-е годы. Тогда группа обычно не собирала полные залы.

«Прошло четверть века – и “Пикник” стал группой самого первого ряда. “Пикник” обошел в популярности Гребенщикова и “ДДТ”. … Они претендуют на место рок-группы №1 в России», – заявил Прилепин.

Писатель подчеркнул, что лидер группы «Пикник» Шклярский никогда не высказывал свое отношение касательно спецоперации, но финансово помогал и помогает бойцам.

«Он помогал в числе прочего и моим структурам, и помогал щедро», – рассказал Прилепин.

Поэтому террористы и выбрали для своей атаки самую популярную концертную площадку в России – «Крокус Сити Холл» во время концерта рок-группы «Пикник», которая находится в центре культурного фронта.