Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил членам комитета по европейским делам Национального совета (парламента – ред.), что ожидает по украинскому вопросу серьезных дебатов во время предстоящего саммита глав стран ЕС. По словам Фицо, необходимо немедленно прекратить боевые действия на Украине и перейти к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что в случае направления на территорию Украины НАТОвских войск, произойдет эскалация конфликта.

Как заявил премьер-министр Словакии, республика ни под каким предлогом не станет отправлять свои войска и оружие. А вот от помощи Украине для послевоенного восстановления страны Словакия не отказывается.

«Мы за немедленное перемирие», – заявил Роберт Фицо, подчеркнув, что мир на Украине будет достигнут на условиях, о которых должны договориться Украина и Россия.

Отмечается, что на предстоящем саммите глав стран-членов Европейского союза Фицо планирует выступить за запрет импорта в ЕС 14 видов сельскохозяйственной продукции с Украины.