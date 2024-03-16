15 марта в Одессе прогремело два мощных взрыва с небольшим интервалом. Удары наносились по зданию, в котором как раз проходило заседание с участием высокопоставленных представителей Нацполиции и Территориальной обороны.

Издание «Аргументы и Факты» опубликовало список офицеров, уничтоженных в результате этой атаки.

Так, о смерти командира полка элитного спецназа «Цунами» Александра Гостищева сообщил политик Евгений Терехов, который сейчас несет службу в 58-й бригаде ВСУ.

Кроме того, среди ликвидированных высокопоставленных чинов – бывшие заместители мэра Одессы Дмитрий Абраменко и Сергей Тетюхин. Первый был заместителем начальника Главного управления полиции по Одесской области, а второй служил в ВСУ после ухода с поста руководителя управления транспорта при администрации города.

По имеющейся информации, уничтожено до 20 чиновников, полицейских и военных, еще несколько десятков участников заседания получили ранения.