Польское правительство признает присутствие своих наемников в зоне боевых действий на территории Украины. Однако от польского общества скрывают потери воюющих на стороне ВС Украины граждан страны. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.

По словам российского дипломата, польские средства массовой информации и официальные лица страны не информируют своих граждан о количестве потерь среди поляков, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

«Глухо признается, что, конечно, там польские добровольцы есть, которые сражаются “за независимую Украину против российской агрессии”», – заявил Андреев.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные об иностранных наемниках в рядах украинской армии. Всего с начала СВО на Украину прибыло 13387 наемников из разных стран мира, 5962 из которых было ликвидировано российскими бойцами.