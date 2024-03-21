Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в недостаточной помощи армии. Он заявил, что ездил на Восток и передал в распоряжение девяти бригад то, «чего не дало им государство». О чем именно идет речь, неизвестно.

Также Порошенко высказался в том духе, что Верховная рада оторвана от реальности и поэтому принимает никому не нужные законопроекты вместо решения по-настоящему важных вопросов.

«Земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — поделился Порошенко впечатлениями от поездки в восточные регионы страны.

Также бывший президент возмутился неудовлетворительной работой правительства по строительству фортификационных сооружений. Он заявил, что время идет, но на данный момент возведено только 10 процентов линии обороны. Парламент при этом не контролирует процесс, не выполняет свои конституционные функции.