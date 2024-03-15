Украинские диверсионно-разведывательные группы осуществили очередную попытку прорвать российскую границу, однако получили со стороны Вооруженных сил РФ сильный отпор, понеся значительные потери. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По словам депутата, целью террористических украинских формирований являлась организация терактов в преддверии президентских выборов в Российской Федерации.

«Таким образом, они хотели запугать население нашей страны. Благодаря действиям наших военнослужащих и наших пограничников эта акция была сорвана», – заключил парламентарий.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о пресечении российскими силами попыток украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию Российской Федерации. В оборонном ведомстве уточнили, что противник намеревался проникнуть в Белгородскую и Курскую области для совершения терактов.