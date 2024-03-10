Известный польский обозреватель и публицист Лукаш Важеха в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в России) высказал свою точку зрения в отношении заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Польский министр согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на территорию Украины. Важеха отметил, что высказывание Сикорского является абсолютно неприемлемым, ведь противоречит интересам Польши.

«Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, противоречащее интересам Польши», – подчеркнул обозреватель.

Кроме того, Лукаш Важеха подчеркнул, что польские политики почему-то не видят разницы в географическом положении призывающей к вводу войск на Украину Франции и Польши.