Известный польский обозреватель и публицист Лукаш Важеха в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в России) высказал свою точку зрения в отношении заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
Польский министр согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на территорию Украины. Важеха отметил, что высказывание Сикорского является абсолютно неприемлемым, ведь противоречит интересам Польши.
«Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, противоречащее интересам Польши», – подчеркнул обозреватель.
Кроме того, Лукаш Важеха подчеркнул, что польские политики почему-то не видят разницы в географическом положении призывающей к вводу войск на Украину Франции и Польши.
«Макрон не станет защищать польские границы в случае чего, это придется делать самим. Опомнитесь», – зарезюмировал публицист.