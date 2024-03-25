Российский военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин назвал причину приближения американских бомбардировщиков В-1В к российским границам. По его мнению, группа истребителей США пыталась приблизиться к границам РФ для сбора данных в разведывательных целях.

По словам Кошкина, попытка американцев приблизиться к границам РФ, как минимум, связана с целью разведки. Кроме того, отметил эксперт, американцы могут осуществлять тренировки по нанесению ударов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о предотвращении российским истребителем МиГ-31 ВС РФ приближения американских стратегических бомбардировщиков В-1В к российским границам. В оборонном ведомстве подчеркнули, что нарушения государственных границ не было допущено.