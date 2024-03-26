Киевскому режиму придется искать источники дополнительного финансирования для восстановления ключевых инфраструктурных объектов и стратегических предприятий, разрушенных в результате ракетных ударов со стороны ВС РФ. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

По его словам, последние ракетные удары ВС РФ по территории Украины нанесли серьезный урон экономике страны. При этом киевским властям придется искать средства для восстановления разрушенных предприятий в условиях нехватки денежных средств для снабжения армии.

«Последствия для украинской энергетики достаточно серьезные», – заявил эксперт.

Бондаренко отметил, что колоссальный ущерб был нанесен не только энергетическому сектору страны, но также и промышленным объектам. Политолог заявил, что ракетными ударами со стороны ВС РФ было уничтожено ряд ключевых предприятий, расположенных преимущественно в Харькове.