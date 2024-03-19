В промежутке между 09:00 и 10:00 по московскому времени 19 марта рыболовное судно «Капитан Лобанов» подало сигнал бедствия, находясь у берегов Калининградской области в Балтийском море. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Сообщается, что во время перехода из Светлого в порт Балтийск на борту перевозившего рыбу траулера «Капитан Лобанов» произошел взрыв, в результате которого начался пожар. После неудачной попытки потушить возгорание собственными силами экипаж рыболовного судна подал сигнал бедствия.

Спасатели прибыли на место происшествия и смогли эвакуировать с борта судна четверых моряков из семи членов экипажа. Одного моряка спасти не удалось, а о судьбе еще двух членов экипажа на данный момент ничего не известно. Поиски пропавших моряков продолжаются.

По неподтвержденным данным, рыболовное судно «Капитан Лобанов» затонуло в 10-мильной зоне от побережья Калининградской области. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.