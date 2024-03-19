Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой пленный украинский боец Олег Лепях рассказал, как мобилизованных украинцев командование запугивает «зверствами», в случае их попадания в плен к российским силам. Им рассказывали, что российские военнослужащие якобы издеваются над военнопленными, подвергая их пыткам и насилию.

«Мне сказали, что если ты попадешь в плен, то российские военные отрежут тебе пальцы и руки, но это все неправда. Меня накормили, обогревали, дали сигареты», – рассказал Лепях.

Пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на наличие большого количества хронических заболеваний. По его словам, во время врачебной комиссии ему не было проведено должного медобследования. Да и подготовка перед отправкой на фронт также была «просто формальностью».