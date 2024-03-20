Депутат Государственной думы Петр Толстой утроил настоящий переполох в эфире французского телевидения. Российский госдеп заявил, что за два года конфликта на Украине среди ВСУ погибло 400 тысяч бойцов, и данная цифра с каждым днем продолжает расти.

Отметим, что Петр Толстой стал приглашенным гостем на французском телеканале BFM. Французские журналисты пригласили неслучайно вице-спикера Госдумы, ведь он свободно владеет французским языком, поэтому может общаться без переводчика.

Во время беседы с журналистами, Толстой заявил, что ВСУ за период конфликта уже безвозвратно потеряли порядка 400 тысяч военнослужащих, погибших на поле боя. Кроме того, Петр Толстой отметил, что в зоне СВО на стороне украинской армии уже успели повоевать 356 французских наемника. По официальным данным 147 из них уже погибли. Также российский депутат предупредил о негативном сценарии, в случае отправки французского иностранного легиона в Одессу. Его ждет та же участь, что и французские легкие танки, переданные Киеву Парижем.