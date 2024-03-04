Верный пес Балбес, который прибился к российскому подразделению и стал всеобщим любимцем, ценой собственной жизни спас бойцов.

Произошло это, когда на позицию ВС РФ прилетел украинский беспилотник. Бойцы сориентировались мгновенно и бросились в укрытие. В это время пес бросился на вражеский дрон, чтобы защитить военнослужащих от атаки.

Он вцепился в беспилотник зубами, что взывало моментальную детонацию. К сожалению, верный друг бойцов погиб, защищая их от смертельной опасности.

Напомним, ранее доброволец с позывным «Джамбо» рассказал, что его отряд Алания успешно уничтожает противника с применением дронов-камикадзе. Эти БПЛА отправляются на позиции ВСУ сразу же после их обнаружения разведкой, чтобы постоянно держать врага в нервном напряжении.