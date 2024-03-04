У населенного пункта Орехов в Запорожской области российские военные уничтожили технику и опорный пункт противника. Об этом рассказал РИА Новости доброволец из отряда «Алания» с позывным «Джамбо».

Военнослужащий из роты БПЛА сообщил, что получил от разведки точные координаты вражеского блиндажа и сразу же задействовал беспилотник для уничтожения цели. Удар принес желаемые результаты.

Он добавил, что дроны-камикадзе постоянно используются после разведывательных мероприятий и обнаружения позиций противника. Это позволяет держать ВСУ «в тонусе», увидев беспилотник-разведчик, они впадают в панику, понимая, что по ним сейчас прилетит ударный БПЛА.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о превосходстве ВС РФ в артиллерии на территории региона. Киеву нечего противопоставить российским войскам.