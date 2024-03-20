Попытка атаковать беспилотными летательными аппаратами аэродром базирования воздушных бортов дальней авиации Вооруженных сил Российской Федерации в городе Энгельс Саратовской области была организована главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам анонимного источника в силовых структурах украинского издания, атака дронов на аэродром в Энгельсе была «плановой работой главного управления разведки министерства обороны Украины. Собеседник украинского агентства заявил, что «результаты боевой работы» в настоящий момент уточняются. Однако официальные представители украинской власти и ГУР МО Украины пока никак не комментировали данную информацию.

Напомним, что утром 20 марта в окрестностях аэродрома Энгельс была слышна работа противовоздушной системы обороны. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на подлете к аэродрому было сбито несколько дронов. По его словам, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате падения обломков сбитых БПЛА не выявлено.