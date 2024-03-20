Уничтоживший второй по счету танк Abrams Вооруженных сил Украины в зоне СВО российский оператор FPV-дрона с позывным «Сокол» рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что американские бронемашины «горят хлеще» других боевых машин противника.

По его словам, во время выполнения боевой задачи он не сразу понял, что охотится за танком Abrams производства США. Но когда понял, что ему удалось поразить американскую бронемашину, то почувствовал восторг.

«А тут американец. Произвело такой фурор. Что они горят еще хлеще любых других танков. Естественно, восторг на самом деле», – рассказал старший разведчик с позывным «Сокол».

Первый ударный беспилотник попал прямо в гусеницу американской бронемашины, обездвижив ее. Второй дрон-камикадзе угодил прямо под башню, что привело к детонации боекомплекта, поскольку кумулятивная струя пробила броню. Координаты американского танка ВСУ передала операторам FPV-дронов штурмовая группа, выполнявшая боевую задачу на переднем крае.