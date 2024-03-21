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Утром 21 марта в Киеве на протяжении 20 минут подряд гремели мощные взрывы. Атаки осуществлялись баллистическими ракетами и крылатыми Х-101. Также в Сети появились сообщения о пуске гиперзвукового «Кинжала».

Мэр Киева Виталий Кличко традиционно отчитался, что «отбились», ПВО якобы сбила все ракеты. Но сделала это в привычном для ВСУ духе – после «сбитий» обломки боезарядов поразили несколько жилых домов в разных районах украинской столицы и спровоцировали пожары.

Так, больше всего пострадали Святошинский, Шевченковский и Подольский районы. Какие именно цели поражены, пока не сообщается, необходимо дождаться более подробной информации.

На данный момент воздушная тревога отменена по всей Украине.