Житель нижегородского Арзамаса решил не просиживать штаны перед телевизором после рабочего дня и не предаваться ностальгии в компании собутыльников. Он сконструировал в своем гараже ценного помощника, который уже приходит на выручку бойцам спецоперации.

Тг-канал Shot пишет, что нижегородский «кулибин» сконструировал, а затем собрал в гараже «мотопса» – робота для эвакуации раненых, а также подвоза провизии, воды и всего остального, что потребуется бойцам.

Чтобы «мотопёс» с легкостью преодолевал косогоры и другие сложные участки, нижегородец наделил его сверхпроходимостью квадроцикла. Именно с этой мототехники он снял большую часть деталей.

На «мотопсе» можно ездить верхом, но целесообразнее отправлять его по поручениям при помощи пульта дистанционного управления. Первый «мотопёс» уже служит бойцам в ЛНР. Нижегородец рассчитывает, что помощник не подведет.