Коллективный Запад все чаще начал расходиться во мнении, касаемо украинского вопроса. В некоторых странах все так же призывают снабжать Украину оружием, другие призывают начать мирные переговоры с Российской Федерацией. Папа Римский снова поднял тему мирного урегулирования конфликта на Украине, а теперь с его мнением начали соглашаться все большее число европейских политиков.

Власти Германии очередной раз отказали Киеву в поставке дальнобойных ракет Taurus. О своей неизменной позиции по данному вопросу уже неоднократно заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. В свою очередь, глава фракции Социал-демократов Рольф Мютцених заявил, что прекратить боевые действия на Украине можно лишь мирным путем. Кроме того, он подверг жесткой критике страны, призывающие к еще более жестким действиям, но при этом оказывают минимальную поддержку.

Как сообщает издание Politico, киевское руководство пребывает в отчаянии, так как не ясно, будет ли Запад оказывать Украине дальнейшую поддержку в той же мере или нет.