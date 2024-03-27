Бельгийские ученые научили искусственный интеллект оценивать вкус пива и давать рекомендации по его улучшению. Результаты исследования публикуются в Nature Communications.

Бельгийцы научили нейросеть анализировать сотни комбинаций ингредиентов в разных сортах пенного напитка. На обучение ИИ ушло пять лет. Сначала в исследовании участвовали добровольцы, которые оценивали каждый сорт пива по пятидесяти критериям. Потом результаты, полученные от людей, передали ИИ. Нейросеть научилась предсказывать, насколько хорошо сварено пиво, что избавило от дегустаций при помощи человека.

Умение нейросеть определять качество пива позволило ученым перейти на следующую ступень. Они научили ИИ улучшать качество пенного напитка. Нейросеть рекомендует пивоварам, какие ингредиенты нужно добавить, чтобы напиток приобрел идеальный вкус.