Совместные военные учение британских и польских военнослужащих проходят на полигоне в Ожише, расположенном на северо-востоке Польше около границы с Калининградской областью. Об этом сообщает пресс-служба польского оборонного ведомства.

В пресс-релизе Министерства обороны Польши указано, что польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шэппс посетили Учебный центр Сухопутных войск в Ожише, где в настоящий момент проходит часть военных маневров в рамках учений Steadfast Defender-24 – Dragon-24.

В ходе военных маневров, военнослужащие польской и британской армии учатся выполнять боевые задачи совместно с бойцами батальонной боевой группы НАТО в рамках расширенного присутствия альянса на территории Восточной Европы.

Всего в военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 принимают участие около 90 тысяч военнослужащих стран-участниц НАТО, а также 80 боевых самолетов, 50 военных кораблей и более тысячи единиц бронетехники.