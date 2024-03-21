В Министерстве обороны РФ сообщили о нанесении ВКС России высокоточных ударов по центрам принятия решений ВСУ и пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Цели были достигнуты, объекты поражены, зарезюмировали в оборонном ведомстве.

Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что российскими силами были поражены базы материально-технического обеспечения ВСУ, пункты временной дислокации сил специальной операции и иностранных наемников и центры принятия решений ВСУ.

«Цели удара достигнуты», – заявил Конашенков.

Напомним, утором 21 марта в Киеве прозвучала серия взрывов. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, на территории Подольского района в радиусе двух предприятий упали обломки ракеты. По словам киевского градоначальника, пострадало несколько жилых зданий.

МО РФ всегда подчеркивает, что российская армия наносит удары только по военным объектам и критической инфраструктуре на территории Украины.