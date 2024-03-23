В Министерстве обороны России официально сообщили о боевом счете первой беспилотной бригады ГРОМ «Каскад» ВС РФ. Беспилотным соединением выполняется ряд задач, среди которых не только разведка, но и огневая поддержка и специальные операции в рамках наступательных действий российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ГРОМ «Каскад» решает «огневые, разведывательные и специальные задачи» в интересах наступающей российской армии. Беспилотное соединение задействовано на Купянском, Луганском, Южнодонецком и Каховском направлениях.

Согласно боевой статистике беспилотной бригады, более 1200 целей было уничтожено, а подавлено свыше 1500 единиц вражеских объектов. 150 российских военнослужащих, управляющих беспилотниками, получили за свои заслуги соответствующие награды.

Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, опыт первой российской беспилотной бригады необходимо масштабировать. В свою очередь, военный эксперт Алексей Суконкин подчеркнул важность официального подтверждения формирования соединения беспилотной авиации в российской армии.