«Пятый канал» со ссылкой на Минобороны РФ показал видео самых ярких эпизодов специальной военной операции за последние дни.

Так, на Краснолиманском направлении отличились экипажи штурмовиков Су-25. На экстремально малой высоте всего в 25 метров они атаковали живую силу и опорники ВСУ, нанеся удары ракетами С-8. При этом самолеты благополучно вернулись на базу после выполнения боевой задачи.

Еще на одном из участков эффективно отработали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они накрыли вражеские опорные пункты вместе с пехотой. Шквал огня обрушился на противника, уничтожив его в считанные секунды.

Напомним, эффективно используются на фронте и дроны-камикадзе «Упырь». Они с легкостью уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams и боевые машины пехоты «Брэдли».