Народные российские дроны «Упырь» за 500 долларов, эффективно громят американские танки Abrams по 10 миллионов за единицу. Мало того, большинство элементов беспилотника-камикадзе напечатаны на 3D-принтере, рассказало издание Asia Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен «Российской газетой», напомнили, что под Авдеевкой уничтожено 3 из 5 американских танков, которые были задействованы ВСУ. При этом минимум два из них разгромили дешевые дроны-камикадзе.

Для США подобная ситуация несет серьезные имиджевые потери. На мировом рынке вооружений спрос на «Абрамсы», оказавшиеся не такими «неуязвимыми», как гласит реклама, может упасть до нулевого уровня.

Дроны «Упырь» эффективно справляются не только с танками. Кроме того, в зоне СВО уничтожено более 50 боевых машин пехоты «Брэдли».