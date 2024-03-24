Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в зоне проведения специальной военной операции склад с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В течение последних суток армейская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ поразили в зоне СВО склад с боеприпасами и беспилотниками, четыре радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также одну станцию для ведения радиоэлектронной борьбы.

Также в зоне СВО была ликвидирована живая сила и бронетехника Вооруженных сил Украины в 129 районах на различных направлениях фронта. При этом средствами противовоздушной обороны ВС РФ было уничтожено за последние сутки 172 беспилотных летательных аппарата и перехвачено 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании украинской армии.