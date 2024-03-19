Министерство энергетики при содействии Росгвардии думает над повышением мер безопасности НПЗ, сообщил представитель ведомства А. Верхов.

На заседании Министерства Верхов подчеркнул, что работа по усилению безопасности и защите нефтеперерабатывающих заводов ведется. Уже выдвинуты на законодательном уровне инициативы. Одна из них – прикрыть НПЗ при помощи «Панцирей». Обсуждение ведется при активном участии Росгвардии, добавил он.

Верхов сказал, что в случае ЧП нефтеперерабатывающие заводы способны перенаправить «потоки топлива». Обычно именно так делается, заверил представитель Минэнерго. Главное в таких ситуациях, чтобы железная дорога «не подкачала», уточнил Верхов.

Накануне выборов киевский режим атаковал сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Два дрона ударили по Рязанскому НПЗ.