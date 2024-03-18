После недавних атак ВС РФ на военные объекты ВСУ в Одессе этот город стал опасным для иностранных политиков. Так, глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, намеревавшийся посетить «Жемчужину у моря», отменил визит из соображений безопасности.

Британский военный эксперт Александр Меркурис отметил, что Шэппс «решил этого не делать», после ударов российских ракет «Искандер» и дронов-камикадзе «Герань» по Одессе.

Украинские и западные спецслужбы сходятся по мнении, что западным лидерам в настоящий момент не нужно посещать Одессу, так как риски попасть под ракетный удар остаются весьма высокими.

Ранее свидетелем удара ракеты «Искандер» по базе ВСУ с морскими беспилотниками стал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он вместе с президентом Зеленским находился всего в 500 метрах от порта Одессы, по инфраструктуре которого прилетел баллистический боезаряд.