Минобороны России раскрыло цель в Одессе, по которой в 11:40 по МСК 6 марта наносился ракетный удар.

Сообщается, что атака проводилась на ангар в припортовой зоне города, в котором ВСУ готовили к боевому применению надводные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Объект поражён», — говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, в момент удара в Одессе находились президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что не только слышал, но и видел попадание по цели своими глазами, и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Ранее появлялись сообщения о ликвидации Зеленского ракетным ударом, однако он остался жив и не пострадал.

Безэкипажные катера Киев регулярно использует для нанесения ударов по Крыму и кораблям Черноморского флота РФ.