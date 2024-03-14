Украинские диверсионно-разведывательные группы снова пытаются прорваться в Белгородскую область. На фоне обстрелов региона боевики ведут боевые действия на границе, у населенного пункта Сподарюшино.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате артиллерийского обстрела Белгородской области погиб водитель автомобиля. Еще три местных жителя получили ранения и находятся в медицинских учреждениях.

Мужчина и женщина попали под удар боевиков прямо по их дому в населенном пункте Шишкино, оба отправлены в больницу.

В настоящий момент бой у Сподарюшино продолжается, какие силы противник задействовал для попытки вторжения на территорию России на этот раз, пока неизвестно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что попытку атаки украинских диверсантов на Курскую и Белгородскую области отражал спецназ «Запад-Ахмат».