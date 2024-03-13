Бойцы подразделения спецназа «Запад-Ахмат» сорвали планы ВСУ по вторжению на российскую территорию. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Харьковском направлении боевики противника задействовали танки, тяжелое вооружение и бронетехнику.

«В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном “Запад-Ахмат” МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление», – пояснил Кадыров.

Он также отметил, что беспилотные аппараты, артиллерия и авиация эффективно взаимодействовали, наносили точные удары по противнику, что дало возможность пресечь попытку прорваться через границу в Белгородской области.

Напомним, ВСУ также прорывались в Курскую область, но и там нарвались на мощный отпор и были вынуждены свернуть операцию, понеся крупные потери.