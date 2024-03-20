Отставной полковник А. Матвийчук объяснил, почему Киев не прекратит попыток диверсионных вылазок на российские территории.

В беседе с URA.RU Матвийчук сказал, что атаки на российские территории являются ключевой задачей ГУР. На воплощение этой задумки Запад «серьезно потратился», поэтому киевскому режиму не остается ничего другого, как окупать вложения. По этой причине Киев продолжит отправлять на убой подготовленных элитных боевиков, перед которыми будет ставить бессмысленную задачу прорывов на территорию РФ.

Первоначально вражеские диверсии на российские регионы преследовали одну цель – зародить панические настроения среди россиян. Когда ВС РФ пресекли одну попытку диверсии за другой, народ успокоился. Продолжение террористической деятельности со стороны Киева сегодня лишь подтверждает, что на фронте у ВСУ огромные проблемы. Оправдать ожидания Запада на передовой Киев не может, поэтому и атакует мирное население.