Польша, Франция и Германия намерены продолжать ту же политику, которую они ведут с самого начала СВО. Это означает, что они никогда не будут инициаторами эскалации конфликта, заявил французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и польским премьер-министром Дональдом Туском.

Макрон в последние недели делает одно заявление за другим, причем некоторые из них противоречат друг другу. Он грозит ввести войска на Украину, затем высказывается в том духе, что не собирается вступать в прямое противостояние с Россией, затем вновь угрожает РФ. Некоторые эксперты уже отметили, что он возомнил себя «реинкарнацией Наполеона Бонапарта».

8 марта, к примеру, Макрон сообщил, что французские войска будут введены на Украину, если Россия начнет продвижение к Одессе и Киеву. В НАТО подобные инициативы не поддерживают.