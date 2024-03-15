Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская экономика не готова к ведению интенсивных боевых действий, подобных конфликту на Украине. Такое заявление французский лидер сделал во время беседы с журналистами телеканала France 2.

«Французская оборонная промышленность не адаптирована к конфликту высокой интенсивности», – заявил президент Франции.

Макрон признал, что у французской военной промышленности достаточно низкие темпы роста. Журналист подчеркнул, что сегодня во Франции ежедневно производится всего лишь 100 снарядов, в то время как в ходе боевых действий на Украине это количество расходуется в течение нескольких минут.

В связи с этим французский лидер подчеркнул, что обратился к военным компаниям страны с требованием увеличения скорости производства боеприпасов.

Ранее Макрон заявил, что Франция не собирается брать на себя инициативу в военных действиях на Украине.