Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Уже подтверждена смерть 139 человек в результате ужасного террористического акта, однако в Сети находятся люди, которые сожалеют о «недостаточном» количестве жертв. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Например, солидного возраста стримерша из Липецкой области, в прямом эфире начала сожалеть о «недостаточном» количестве жертв среди посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл». При этом женщина заявила, что ей безразличны смерти в ходе теракта.

«Мало их убили! Что такое 113 человек (на момент стрима было известно о 113 жертвах – ред.)?! Нужно было 2130 человек!», – заявила стримерша из города Грязи, расположенного в Липецкой области.

В комментариях мнения пользователей Сети разделились примерно поровну. Одна часть людей требует отправить женщину в психиатрическую больницу, поскольку у нее не все в порядке с головой, а другие призывают правоохранителей возбудить в отношении стримерши уголовное дело за оправдание террористов.