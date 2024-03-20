Командир мотострелковой роты лейтенант Алексей Киреев вместе со своим подразделением несколько дней успешно отражал атаки ВСУ. О героизме офицера рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство не уточняет, на каком из участков фронта происходили события. Отмечается, что рота Киреева должна была занять позиции и удерживать их, не допустив прорыва противника.

ВСУ предприняли несколько провальных лобовых атак, но затем сменили тактику и попытались обойти российские позиции. Киреев разгадал эту хитрость. Он перебрался на другой огневой рубеж и несколькими выстрелами из автомата ликвидировал пулеметный расчет ВСУ.

Боевики в итоге признали тщетность попыток прорваться к населенному пункту и сдались в плен. При этом они сообщили, где располагаются резервные подразделения.